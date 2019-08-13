Санкт-Петербург, , 23:15 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила не оснащать видеокамерами избирательные участки, которые будут созданы в соседних регионах — Ленинградской и Псковской областях — на выборах губернатора Северной столицы. Такое решение комиссия приняла во вторник, 13 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя Горизбиркома Виктора Миненко, это сделано из экономии — на оснащение экстерриториальных участков нет средств. А контролировать чистоту избирательного процесса в отдаленных районах будут наблюдатели из Общественной палаты Петербурга, а также от кандидатов, полагает он.

Заметим, все кандидаты в губернаторы, кроме врио губернатора Александра Беглова, высказались против участков вне Петербурга именно по причине их плохой оснащенности и отсутствия контроля за ними. И Владимир Бортко, и Надежда Тихонова, и Михаил Амосов полагают, что экстерриториальные участки могут стать полем для обширных фальсификаций.

Читайте также: ЦИК выступил против псковских участков на выборах губернатора Петербурга

Против «петербургских» участков в Псковской области выступила даже Центральная избирательная комиссия. Элла Памфилова неоднократно призывала Горизбриком Петербурга одуматься, потому что иначе это грозит «нехорошей историей».

ЦИК уже обнаружил странности в заявлениях от петербуржцев, которые они якобы подавали через систему «Мобильный избиратель» о своем желании проголосовать на псковских дачах. В половине случаев телефоны, указанные в заявках, не отвечали, либо их владельцы никаких заявлений никуда не подавали.

Читайте также: ЦИК нашел фальшивые «заявки» петербуржцев о планах голосовать на Псковщине

Добавим, выборы губернатора Петербурга состоятся 8 сентября. Для этих целей впервые за пределами Петербурга организуют 72 участка в Ленобласти и 20 участков в Псковской области.

Читайте также: Горизбирком Петербурга отозвался на претензии ЦИК по участкам на Псковщине