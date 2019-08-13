Симферополь, , 22:22 — REGNUM

Трасса «Таврида» в Крыму и Севастополе откроется для движения в сентябре 2020 года. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, доложил 13 августа президенту РФ Владимиру Путину первый заместитель директора компании АО «ВАД» Виктор Перевалов.

Строительство трассы «Таврида» Rk.gov.ru

«В следующем году в планах у нас устройство только верхних слоев покрытия на всех четырех полосах движения с перепуском. Сначала одну сделаем полосу, перепустим движение, потом вторую. И в сентябре следующего года будет открыто движение на полное развитие по четырем полосам движения. Ввод объекта — декабрь 2020 года», — сказал Перевалов.

«В сентябре будет открыто движение, а окончательное оформление документов закончится в декабре», — уточнил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с президентом руководители компании-подрядчика доложили, что на данный момент «Таврида» готова на 74%.