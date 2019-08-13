Симферополь, , 22:14 — REGNUM

Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, 13 августа доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор подрядчика строительства АО «ВАД» Валерий Абрамов.

Встреча Владимира Путина с генеральным директором АО «ВАД» Валерием Абрамовым и первым заместителем директора компании Виктором Переваловым Kremlin.ru

«Хочу Вас заверить, что в декабре следующего года трасса «Таврида» будет сдана в эксплуатацию на полное развитие в комплексе. В четырехполосном варианте уже окончательно отделанная, идеально сделанная», — сказал Абрамов.

Как добавил первый замдиректора компании Виктор Перевалов, на данный момент готовность трассы составляет 74%.

«К 1 сентября у нас по первому-четвертому этапам — это от Керчи до Симферополя — будут выполнены в нижних слоях в четырехполосном исполнении, и мы на первом-четвертом этапе с сентября приступаем уже к укладке последнего, окончательного, верхнего слоя асфальтобетонного покрытия», — добавил представитель компании.

По словам Валерия Абрамова, в общей сложности протяженность трассы по территории Крыма и Севастополя составит 258 км. Глава государства обратил внимание: важно, чтобы трасса была сдана в срок.

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