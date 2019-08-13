Сухум, , 22:01 — REGNUM

Танкисты российской военной базы в Абхазии прошли курс подводного вождения бронемашин на полигоне Прудбой в Волгоградской области, сообщает 13 августа пресс-служба Южного военного округа Российской Федерации.

Т-72Б3 Дарья Антонова © ИА REGNUM

Военнослужащие на специально оборудованном вододроме в течение недели совершенствовали навыки подводного вождения современных танков Т-72Б3. Экипажи преодолевали водные преграды шириной более 50 м, проходили по дну вододрома, погружаясь на глубину до 5 м.

В условиях нулевой видимости механики-водители осуществили управление танками по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов. Также экипажи отработали план действий в случае затопления танка, отсутствия кислорода, поражения отравляющими веществами и взрывной волной.

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