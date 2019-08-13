Пекин, , 21:18 — REGNUM

Ничем окончился телефонный разговор глав делегаций КНР и США на переговорах по торгово-экономическим вопросам, который состоялся по инициативе американской стороны, сообщает 13 августа Синьхуа.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ принял предложение спецпредставителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина о проведении консультаций.

Сообщается, что китайской стороной в жесткой форме был поставлен вопрос об объявленном с 1 сентября повышении на 10% таможенных пошлин на товары, экспортируемые из Китая. Об ответе на него американских переговорщиков не сообщается.

В ходе разговора стороны договорились о новых телефонных консультациях, которые должны пройти в течение ближайших двух недель.