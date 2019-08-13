Москва, , 21:00 — REGNUM

Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации аккаунт члена федерального комитета незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявили в Роскомнадзоре, проведённая ведомством экспертиза показала, что контент на странице Михаила Светова является детской порнографией.

На основании этого страница была внесена в реестр запрещённой информации, а в адрес социальной сети было направлено требование об «удалении противоправного контента», сообщили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что на данном этапе внесение страницы в реестр не предусматривает её блокировки.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля Пресненский суд Москвы арестовал Михаила Светова на 30 суток за участие в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

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