Москва, 13 августа 2019, 21:00 — REGNUM
Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации аккаунт члена федерального комитета незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова. Об этом 13 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как заявили в Роскомнадзоре, проведённая ведомством экспертиза показала, что контент на странице Михаила Светова является детской порнографией.
На основании этого страница была внесена в реестр запрещённой информации, а в адрес социальной сети было направлено требование об «удалении противоправного контента», сообщили в Роскомнадзоре.
Уточняется, что на данном этапе внесение страницы в реестр не предусматривает её блокировки.
Как передавало ИА REGNUM, 31 июля Пресненский суд Москвы арестовал Михаила Светова на 30 суток за участие в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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