Киев, , 20:30 — REGNUM

Украина действительно может снять экономическую и торговую блокаду с отдельных регионов Донбасса. Об этом сегодня, 13 августа, заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Антон Малеев.

Ранее сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что в 2018 году Киев ввел в отношении Донецка и Луганска не блокаду, а «ограничительные торговые меры», в ответ на национализацию украинских предприятий, передает BBC.

Он напомнил, что предприятия из «отдельных регионов Донбасса» перестали платить налоги в центральный бюджет Украины.

«И спрашивая о снятии ограничительных мер, нужно понимать, какими будут шаги с другой стороны. Тогда можно говорить о комплексном видении. Разные варианты могут рассматриваться. Сейчас я вам о них говорить не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать», — сказал Данилюк.

Малеев в своем комментарии подчеркнул, что возврат под украинскую юрисдикцию предприятий Донецка и Луганска позволит наполнить доходную часть бюджета Украины. При этом эксперт считает, что Украина должна вести переговоры о возврате своих предприятий не с Донбассом, а с Москвой.

«На сегодняшний день могут снять блокаду… Это будет означать возврат компаний, которые ведут деятельность на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей, в юридическое поле Украины. Тут они будут платить налоги, зарплата, пенсионные отчисления. Туда будут поставляться определенные продукты», — сказал Малеев.

Вместе с тем, по его словам, Киеву не удастся получить лояльность местного населения только снятием экономической блокады и восстановлением пенсионных выплат.

«Все, что было сказано, это популизм… Это попытка вернуть те компании, которые должны платить налоги в казну Украины. Скорее всего, эта попытка будет неудачной, поскольку уже много времени прошло с начала разрыва экономических связей. В экономическом плане если и будут приниматься какие-то меры, они не принесут значительной пользы для Украины — ни в плане возврата этих территорий, ни в плане возврата этих компаний, ни в плане возврата хоть какой-то лояльности», — комментирует эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев может снять экономическую блокаду с отдельных регионов Донбасса, а также упростить процедуру выдачи пенсий жителям Донецка и Луганска.