Киев, , 20:13 — REGNUM

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сегодня, 13 августа, прокомментировали «очередное откровение» секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, который посчитал председателя политсовета партии Виктора Медведчука «угрозой национальной безопасности Украины».

Заявление политсилы обнародовала ее пресс-служба, передает корреспондент ИА REGNUM

И главная причина заявления, напоминают в партии, по мнению чиновника, в том, что Виктор Медведчук последовательно и деятельно продвигает план мирного урегулирования конфликта в Донбассе и борется за прекращение войны. Хотя, по собственному признанию Данилюка, с самим мирным планом, который «Оппозиционная платформа — За жизнь утвердила и опубликовала еще в январе 2019 года, он не знаком.

«То, что большинство представителей новой власти, как и старого режима, видят в возвращении мира в Украину угрозу — уже всем понятно. Непонятно другое, зачем Александр Данилюк решил устроить сеанс саморазоблачения своей некомпетентности и дилетантства? Почему вдруг чиновник, ни разу не отметившийся стратегическими инициативами и замешанный в нескольких мелких коррупционных скандалах с оффшорными деньгами, квартирами, решился раздавать оценки?», — задаются вопросом у Медведчука.

«За три месяца работы на посту Секретаря СНБО Данилюк не запомнился ничем, кроме пары интервью и косноязычными цитатами. Его слегка провокационные заявления смотрелись как банальная попытка скрыть профессиональную пустоту, некомпетентность и несоответствие должности, которую ему подарил президент Зеленский», — подчеркивают в политической силе.

«Очевидно, что Данилюк использовал отработанную тактику политического «приживалы», которого с легкой руки «СКМ» пристроили в 2010 году к Януковичу. Затем Данилюк сумел перекочевать к Порошенко, с багажом наработанных комитетом экономических реформ Ирины Акимовой портфелем, который он продал президенту-спекулянту Порошенко, и который сегодня Данилюк втюхивает теперь уже «Зе-команде».

Сейчас, конечно же, Александр Данилюк тщательно скрывает, что, работая советником Виктора Януковича, очень пытался ему понравиться. Он как мог имитировал активность, а когда власть поменялась, просто украл наработки, сделанные коллегами из центра реформ Ирины Акимовой. Благодаря этому Данилюк пристроился в администрации Порошенко «придворным реформатором».

Правда, надолго прижиться там не удалось — Данилюка с позором выгнали из правительства Гройсмана за некомпетентность, истеричность и бюрократические «разводки». Именно так оценили бывшие коллеги Данилюка его попытки в конъюнктурных целях искривлять в своих интересах и перекручивать рекомендации МВФ», — напоминает «Оппозиционная платформа — За жизнь» подробности биографии политика.

«Такой фейковый багаж «управленческого опыта» Данилюк втюхал и «Зе-команде». Немного поагитировал в ходе выборов и разместился в теплом кресле секретаря СНБО. С этой позиции новоиспеченный «стратег» стал раздавать оценки «космического масштаба» по поводу экономических проблем и политических инициатив, о которых он на самом деле не имеет представления», — подчеркнули в политсиле.

В заключение партия напоминает, что буквально накануне парламентских выборов от команды Зеленского прозвучала инициатива провести люстрацию всех чиновников, работавших при режиме Порошенко.

«Это тот случай, когда инициативу власти вполне можно поддержать в отношении таких мелких жуликов как Данилюк и подобный ему Абромавичус. Возможно, тогда восстановление мира в Украине станет ближе, а земля и государственные предприятия не будут пущены «с молотка», а станут основой для возрождения национальной экономики», — резюмируется заявление партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»