13 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Наземные газопроводы строились СССР и до сих пор позволяют прокачивать из России в Европу огромные объёмы с минимальными издержками. Сама идея прокладки подводных газопроводов через нейтральные воды возникла именно из-за политических рисков. «Газпром» успешно их минимизирует, укрепляя геоэкономический вес России в Евразии.

Сергей Артёменко, , 20:12 — REGNUM

Согласно обнародованным данным конкурса на проектирование, строительство и обеспечение материалами болгарских компрессорных станций «Расово» и «Нова Провадия», участие в нём приняли два консорциума. В один из них — DZZD Rasovo-Provadia CS, входят украинское ООО «Полтаваспецмонтаж» и белорусское ЗАО «Алвора».

Газопровод «Туреций поток» Razm.info

Болгарский оператор газотранспортной системы «Булгартрансгаз» заказал работы по компрессорным станциям в рамках проекта по ответвлению газопровода «Турецкий поток», построенного российским «Газпромом» совместно с турецкими партнёрами. До этого Москва предлагала Софии реализовать проект «Южный поток», однако болгарские власти отказались от проекта в угоду западным господам.

После того как Россия и Турция приступили к реализации скорректированного на политические обстоятельства и переименованного в «Турецкий поток» проекта, власти Болгарии инициировали новые переговоры с Москвой, пытаясь заработать хоть что-то на транзите через ответвление газопровода. На миллиардные инвестиции и доходы Софии уже не приходилось надеяться.

Особую пикантность проектам «Булгартрансгаза» придаёт участие белорусских и украинских компаний. Александр Лукашенко несколько лет назад называл «Северный поток» не иначе, как «дурацкий проект», однако смирился с неизбежностью уменьшения влияния Минска на российский транзит.

Украинское руководство также последовательно вставляло палки в колёса планам России по диверсификации газового экспорта. Не сумев предотвратить строительство «Турецкого потока», администрации Петра Порошенко, а затем и Владимира Зеленского сосредоточились на противодействии строительству подводного газопровода «Северный поток-2». Главную роль в этом играет госкомпания «Нафтогаз Украины», пытающаяся через международный арбитражный суд Стокгольма и другие институты заблокировать проект, наложить арест на имущество «Газпрома» и его партнёров из Евросоюза.

Основной выгодоприобретатель «Северного потока» (как и «Северного потока-2») в ЕС — Германия — успешно отбивает все атаки и гарантирует западноевропейским партнёрам российского газового холдинга хорошие прибыли от прокладки труб по дну Балтийского моря. После запуска нового подводного трубопровода настанет очередь подсчитывать прибыли газовых трейдеров. Самые большие деньги делаются на доступе продукции к конечному потребителю, а большие объёмы поставок без транзитных политических рисков обещают сделать этот бизнес вечным.

Такой подход, естественно, возмущает Киев, Минск, Варшаву и других восточноевропейских транзитёров. Никто из них не сможет украсть газ или перекрыть транзит, как это уже неоднократно бывало — по причине отсутствия технических возможностей. Не смогут они и получать дохода от транзита российской продукции на Запад, а это очень важно в условиях экономически несостоятельной «самостийности» отторгнутых от России исконно русских земель, преобразованных в неполноценные лимитрофные образования с единственной целью — использования как геополитического рычага давления на Москву.

В итоге будет обеспечен бесперебойный транзит российского газа — экологически чистого топлива и ценного сырья для химической и других отраслей промышленности, которому в Старой Европе знают цену. Ради благополучия западных компаний интересы кланов из «санитарного кордона» по периметру России приносятся в жертву, и это вполне естественно и закономерно. Об этом свидетельствует вся европейская история и далеко за примерами ходить не надо — по случаю очередной памятной даты вся европейская пресса пишет о трагической судьбе несостоявшегося союзника гитлеровской Германии 1 сентября 1939 года.

Наземные газопроводы строились СССР и до сих пор позволяют прокачивать из России в Европу огромные объёмы с минимальными издержками. Сама идея прокладки подводных газопроводов через нейтральные воды возникла именно из-за политических рисков. «Газпром» успешно их минимизирует, укрепляя геоэкономический вес России в Евразии.

Греция также желает получить доступ к российскому газу через ответвление «Турецкого потока». Пока между Афинами и Софией не наблюдается конфликта интересов. С большой долей уверенности можно полагать, что, учитывая историю с «Южным потоком», Москва отдаст предпочтение именно потомкам эллинов. Вопрос здесь не столько в возможностях «Газпрома» продать объёмы, сколько в технических аспектах доставить до новых получателей с учётом приоритета стратегического партнёра на турецком берегу.

Формально Болгария может рассчитывать на доступ к российскому газу посредством строительства отвода от «Турецкого потока». Российская компания пошла на риск, проектируя сразу две нитки подводного газопровода (по 15,75 млрд кубометров каждая). Одна из них почти достроена — по дну уложены трубы, завершаются работы на турецком берегу, покупатели известны. Со второй ниткой вопросов пока больше, чем ответов.

Для доступа к российскому газу Болгарии надо обзавестись 474 километрами труб, которые неизвестно кто и когда поставит. Не обладая финансовыми и иными возможностями (речь шла о примерно 1,5 млрд евро), Болгария отдала хороший подряд консорциуму «Аркад» из Саудовской Аравии. Судя по реальному положению дел со строительством в независимых экспертных оценках, саудиты не уложатся в 10 месяцев строительства. Сейчас обсуждается вопрос реализации генподряда другой компанией, однако условия и перспективы весьма туманны.

В итоге Болгария не заработает, а потеряет на штрафных санкциях «Газпрому», так как обязалась закупать газ и транзитировать его с 1 января 2020 года. Претензии поставщику может предъявить и Сербия, рассчитывающая с начала следующего года на 4 млрд кубометров «голубого топлива».

Вряд ли в сложившейся ситуации большую помощь официальной Софии окажут компании из Белоруссии и Украины — они могут выполнить сравнительно небольшие объёмы работ по субподрядам, которые придётся оплатить. Очереди инвесторов не наблюдается, а это значит, что болгарскому налогоплательщику придётся снова затянуть пояс.