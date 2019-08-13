Пекин, 13 августа 2019, 20:07 — REGNUM
Китай осуждает заявления сенаторов США о нарушении прав человека и жестоких действиях полиции в Гонконге, 13 августа передает агентство Reuters.
Министерство иностранных дел Китая советует Соединенным Штатам «заботиться о своем собственном бизнесе».
Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 августа в Гонконге произошло несколько серьезных столкновений протестующих с полицией, тысячи демонстрантов заблокировали аэропорт Гонконга.
Читайте также: Аэропорт Гонконга заблокирован протестующими второй день подряд