Пекин, , 20:07 — REGNUM

Китай осуждает заявления сенаторов США о нарушении прав человека и жестоких действиях полиции в Гонконге, 13 августа передает агентство Reuters.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они игнорируют факты, называют черное белым, а насильственные преступления — прекрасной борьбой за права человека и свободу» , — заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Министерство иностранных дел Китая советует Соединенным Штатам «заботиться о своем собственном бизнесе».

«Гонконг — это не тот вопрос, который требует вашего беспокойства» , — заключила Чуньин.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 и 13 августа в Гонконге произошло несколько серьезных столкновений протестующих с полицией, тысячи демонстрантов заблокировали аэропорт Гонконга.

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