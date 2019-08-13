Москва, , 20:04 — REGNUM

Представители оппозиции подали две заявки на проведение шествия и митинга 24 августа в Москве. Об этом сообщил на своей странице в Facebook незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков.

По его словам, инициаторами акций выступили глава его предвыборного штаба Эльвира Вихарева, ещё один незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьёв и представитель «Открытой России» Татьяна Усманова.

«Первый вариант — площадь Победы. Второй вариант — проспект Сахарова. Там заявка на шествие или митинг», — сообщил Гудков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее столичная мэрия отказала оппозиции в проведении шествия 17 августа. Причиной отказа было названо нарушение организаторами сроков подачи заявки.

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