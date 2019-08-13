13 августа 2019 | Время чтения 5 мин

«Борьба князей с неверными прервалась, потому что сказал брат брату: «Это мое, а то тоже мое», и начали князья про малое говорить: «Это великое» и сами на себя крамолу ковать, а неверные из всех стран приходили с победами на Русскую землю» («Слово о полку Игореве»)

Марьян Сидорив, , 19:29 — REGNUM

Острием современного украинского псевдо-патриотического (не хочу употреблять термин «невежественно-патриотического») дискурса является проблема этнонима: кем были те самые летописные «русы» и какие страны имеют право на это самоназвание в своей истории. И что такое «Русь»?

Три древнерусские гривны. Фрагмент

Дискуссия сама по себе тошнотворная, но когда она приобретает политический оттенок — тошнота возводится в квадрат. И подчеркивается традиционным невежеством.

Например…

Алексей Арестович, украинский околовоенный «эксперт», достаточно распиареный в 2014—2017 годах (120 тысяч подписчиков на Facebook и колонки для десятков интернет-СМИ). Но в конце 2017 года он сделал неожиданное признание:

Этот откровенный каминг-аут тогда закономерно поставил под вопрос компетенцию всей остальной экспертной тусовки — той части, которая комментирует темы Донбасса, Крыма и России.

Прошло полтора года и Арестович вынырнул с новыми «экспертизами» и предложениями, на этот раз с политико-историческим послевкусием. Но с тем же невежеством.

Он предлагает переименовать современное государство «Украина» в «Украину-Русь» и заявить права наследия на Киевскую Русь и «претензии на территорию от Балтийского моря до Черного».

Ну, вот как объяснить этим ребятам, что государства «Киевская Русь» никогда не существовало? И что это не более, чем историографический термин, использовавшийся для обозначения (хронологического и географического) государства восточных славян, созданного в IX—X веках пассионариями из в лучшем случае западнославянского племени «русь» под предводительством некого Рюрика. Возможно — хорошо известного из западноевропейских хроник (Ксантенские анналы, Бретинские анналы, «Деяния данов» Саксона Грамматика) Рерика Ютландского, «язвы христианства»?

И как объяснить Арестовичу и Ко, что «русы» и «славяне» — это два абсолютно разных племени (народа)? А значит соединять в одном политическом названии украинцев-славян и то ли балтов, то ли германцев («русь») просто некорректно. Тем более, что на первом этапе их сосуществования они очень четко противопоставлялись друг другу и отношения между ними были совсем не радужными?

Персидский географ ибн Русте (умер в 912 году) в своих «Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и руссах» описывал культуру и быт славян и русов как два абсолютно несхожих явления. А уж отношения между этими двумя племенами (группами племен?) были и взаправду «высокие». Ибн Русте описал их так:

Ибн Русте «Они (русы — М.С.) нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в Хазаран и Булкар и там продают. Они не имеют пашен, а питаются лишь тем, что привозят из земли славян. Когда у них рождается сын, то он (рус) дарит новорожденному обнаженный меч, кладет его перед ребенком и говорит: «Я не оставлю тебе в наследство никакого имущества и нет у тебя ничего, кроме того, что приобретешь этим мечом».

Причем этот рассказ повторялся у персов и арабов многократно — у Мутаххара ал-Макдиси, Гардизи, ал-Бакри, ал-Марвази, Ахмада Туси и иных. Сопоставление версий рассказа показало, что их первоисточником была так называемая «Анонимная записка», составленная в конце IX в.. То есть описание относится ко времени кануна «призвания варягов» (862 год) и начала формирования государства Русь.

Но даже после начала этого процесса не менее ярко, и даже более обидно, русы и славяне противопоставлены в «Повести временных лет», в описании событий 907 года, похода князя Олега Киевского на греков. По результатам похода Олег имел возможность диктовать условия перепуганным грекам, чем с удовольствием и занимался. И одно из его требований очень показательно: «И реч̑ Ѡлегъ ищите пароус̑ паволочиты Роус̑ а Словеномъ кропиньньıӕ» (И сказал Олег — дайте паруса паволочные русам, а славянам кропивняные). То есть русам — из парчи, славянам — из крапивного волокна. Ну что же — у каждого своя цена.

Однако величие истории Древней Руси в том, что русь и славяне смогли преодолеть основные противоречия и создать единый конгломерат, который и выразился в создании славянского государства «Русь». И это государство просуществовало в первозданном виде треть тысячелетия, раскинувшись от Гандвика (Белое море) до Русского (Черного) моря и от Угорских гор (Карпат) до Камня (Урала). А название «русь» (русские, русины, рутены) превратилось в устойчивый эндоэтноним (самоназвание) значительной части населения Восточной Европы. Браво, Рюрик и его русы! Браво, славяне! Далеко не всем народам такое удавалось…

Что означает:

попытка государственной «приватизации» самоназвания «Русь» с академической точки зрения означает элементарное невежество, незнание источников и непонимание логики исторического процесса. Кто бы этого не делал: будь то Украина, будь то Россия, будь то Алексей Арестович. Кстати, единственной современной страной, чья территория полностью входила в состав Древней Руси является Беларусь. Большая часть современной Украины была территорией Дешт-и-Кипчак, областью тюркоязычных кочевых племен. Сейчас их историческими правопреемниками себя считает Турция;

с политической точки зрения такая попытка является жульничест…, ой, манипуляцией, перспективно направленной на будущие территориальные претензии. Что и доказывает вышеприведенный пассаж Арестовича.

И остается только вспомнить бессмертное:

«Усобица Княземъ на поганыя погыбе, рекоста бо братъ брату: се мое, а то мое же; и начяша Князи про малое, се великое млъвити, а сами на себѣ крамолу ковати: а поганiи съ всѣхъ странъ прихождаху съ побѣдами на землю Рускую».

То есть:

«Борьба князей с неверными прервалась, потому что сказал брат брату: «Это мое, а то тоже мое», и начали князья про малое говорить: «Это великое» и сами на себя крамолу ковать, а неверные из всех стран приходили с победами на Русскую землю» («Слово о полку Игореве»)

Киев