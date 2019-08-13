Киев, , 19:18 — REGNUM

Государственное бюро расследований Украины заявило, что суд дал разрешение на допрос экс-президента Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Пётр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что 12 августа президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований на допрос по уголовному делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

После допроса Порошенко на брифинге заявил, что он готов пройти проверку на детекторе лжи в прямом эфире телеканала «Прямой».

После этого директор Госбюро расследований Украины Роман Труба не исключил, что на следующем допросе будет использоваться полиграф.

Теперь есть решение суда об использовании полиграфа при допросе Порошенко. Однако чтобы использовать полиграф при допросе, нужно не только решение суда, но и согласие самого Порошенко.

Напомним, что всего Госбюро расследований Украины ведет 11 уголовных дел против Порошенко.