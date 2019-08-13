Тбилиси, , 18:25 — REGNUM

В результате нарастающего противостояния между Вашингтоном и Москвой на Черном море Грузия оказывается под ударом, пишет грузинская газета «Резонанси» в статье под названием «Грузия оказывается под ударом — каким оружием отвечает Вашингтон Москве на Черном море».

Об исходящих от этого противостояния угрозах с изданием беседует грузинский эксперт по военным вопросам Вахтанг Маисая, который заостряет внимание на обострении ситуации в Черном море.

«Черное море становится эпицентром гонки стратегических вооружений. Американцы заменили временно размещенную на военной базе в Румынии ракетную систему на ракетную систему «Эй-Джи». Тем самым они ответили России, выйдя из Московского договора (вероятно, эксперт имел ввиду ДРСМД)», — пояснил Маисая.

По его же оценке, ситуация на Черном море переходит в новую фазу, вытекающую из факторов США, Ирана и России и процессов замены ракетных комплексов и развития систем противовоздушной обороны.

По информации эксперта, иранцы в долгу перед США не остались и 22 августа собираются продемонстрировать свою новую систему ПВО «Багар-373», и в случае, если Иран разместит здесь эту систему, Черное море, по мнению Маисая, станет эпицентром гонки стратегических вооружений. В этих условиях эксперт призывает грузинские власти к особой осторожности и предупреждает, что в результате подобных действий основных игроковпод ударом окажется именно Грузия.