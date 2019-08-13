Лондон, , 17:59 — REGNUM

Истребители военно-воздушных сил Великобритании поднимались в небо для перехвата российских противолодочных самолётов Ту-142. Об этом сообщается 13 августа в микроблоге Королевских ВВС в Twitter.

По утверждению британской стороны, два Ту-142 были зафиксированы радарами вблизи воздушного пространства страны. На перехват им с военной базы Лоссимут в Шотландии были подняты истребители Typhoon в сопровождении самолёта-заправщика Voyager.

Министерство обороны России пока никак не прокомментировало данную информацию. Ранее в ведомстве уже неоднократно заявляли, что все полёты российской военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств.