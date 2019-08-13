Киев, , 17:38 — REGNUM

Решение президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения украинских паспортов для отдельных категорий граждан России является поспешным и выглядит как политический пиар. Об этом заявила на брифинге 13 августа избранный депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Этот шаг выглядит как политический пиар-ход — якобы ответ Украины на решение России об упрощении предоставления гражданства тем, кто находится на оккупированных территориях», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она также высказала мнение, что данный шаг является «поспешным», поскольку «практика цивилизованных стран предусматривает предоставление в таких случаях политического убежища до изучения всех обстоятельств».

Напомним, ранее сегодня Владимир Зеленский подписал указ об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства для иностранцев, участвовавших в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также для граждан России, которые столкнулись с «преследованиями по политическим убеждениям».

Проработать соответствующие меры Владимир Зеленский поручил 17 июля — спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощённый порядок получения российского гражданства на всех жителей Донбасса, включая подконтрольные Украине территории.

Читайте также: В Госдуме оценили политический плагиат Зеленского

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Зеленский пытается делать как Путин