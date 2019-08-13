Рига, , 17:27 — REGNUM

По мнению латвийского президента Эгилса Левитса, тот факт, что «лишь 60% населения Латвии употребляет государственный язык как родной, является абсурдом». Об этом он рассказал на встрече с Ассоциацией учителей латышского языка и литературы, сообщает новостное агентство LETA.

Цель прошедшей встречи заключалась в обсуждении положения латышского языка в новом содержании образования. Также Левитс обсудил с представителями Ассоциации существующие возможности по укреплению употребление латышского языка на государственном уровне.

«Роль латышского языка как единственного государственного нужно укреплять не только в содержании обучения, но и говорить о его употреблении в обществе. Латышский язык — это символ нашего государства, который нужно лелеять и укреплять в долгосрочной перспективе», — заявил президент.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Латвии приняли решение о полном уничтожении образования на негосударственном языке — от детских садов до школ и университетов. При этом почти 40% жителей Латвии — представители различных нацменьшинств, среди которых в абсолютном большинстве доминируют русскоязычные жители.