Москва, , 17:32 — REGNUM

Указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому российские граждане, преследуемые в РФ политическим мотивам, могут получить гражданство Украины в упрощённом порядке, бессмысленный, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Я думаю, что это неплохой указ и для России. Можно высылать на Украину бунтовщиков, как британцы в Австралию выслали своих, — сказал Шахназаров. — Я поражаюсь способности Зеленского имитировать деятельность президента. Он принимает указы, делает какие-то жесты, с кем-то там ссорится. Он уже четыре месяца у власти. Можно было хоть что-то серьёзное предпринять. Страна находится в войне, гибнут люди».

Кроме того, Шахназаров назвал указ Зеленского формой информационной войны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Зеленский распорядился упростить процедуру получения гражданства Украины для иностранцев, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также для граждан России, которые столкнулись с «преследованиями по политическим убеждениям».

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