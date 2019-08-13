Москва, 13 августа 2019, 17:32 — REGNUM
Указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому российские граждане, преследуемые в РФ политическим мотивам, могут получить гражданство Украины в упрощённом порядке, бессмысленный, считает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, Шахназаров назвал указ Зеленского формой информационной войны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Зеленский распорядился упростить процедуру получения гражданства Украины для иностранцев, которые участвовали в обеспечении безопасности и обороны Украины, а также для граждан России, которые столкнулись с «преследованиями по политическим убеждениям».
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