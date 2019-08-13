Москва, , 17:21 — REGNUM

Министерство обороны России распространило видеозапись инцидента с истребителем НАТО F-18 и бортом главы ведомства Сергея Шойгу над Балтийским морем. Видео опубликовано на YouTube телеканалом RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что истребитель НАТО пытался приблизиться к самолёту Сергея Шойгу, следовавшему из Калининграда в Москву, над нейтральными водами Балтийского моря. Натовский самолёт был оттеснён одним из сопровождавших борт министра истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота.

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