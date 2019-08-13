Таллин, , 17:08 — REGNUM

За период январь-июль 2019 года граждане Российской Федерации совершили более 21 млн заграничных поездок, из них около 886 тыс. были в Эстонию. Такую статистику приводит пограничная служба ФСБ РФ, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

По сравнению с первым полугодием 2018 года, за первые шесть месяцев 2019 года количество поездок российских туристов за рубеж выросло на 6,7%. Основными направлениями для путешествий граждане РФ выбирали Турцию, Абхазию и Финляндию.

Эстонское же направление по количеству совершенных поездок оказалось на 7-ом месте, обогнав Германию, Таиланд и Грузию, но уступив Казахстану (1,5 млн поездок), Китаю (1,2 млн) и Украине (1,08 млн).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года эстонская туристическая отрасль наблюдала подъем: значительно выросло количество туристов из нескольких стран — из России на 41%, Латвии на 29%, Германии на 6% и Швеции на 4%.