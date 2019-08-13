Гонконг, Китай, , 17:08 — REGNUM

Аэропорт Гонконга не возобновил работу во вторник из-за продолжающейся «сидячей забастовки» в терминалах, 13 августа передает агентство Reuters.

В одном из крупнейших аэропортов мира собрались тысячи демонстрантов в черных рубашках. Во второй день протеста их стало ещё больше, чем в понедельник 11 августа.

Аэропорт Гонконга не принимает и не регистрирует рейсы. Руководство аэропорта не делает предположений, когда продолжатся полеты.

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