13 августа 2019 | Время чтения 9 мин

К сожалению, приходится сомневаться в способности нынешней власти предпринять должные шаги. Придется дождаться выборов в следующем году, и тогда мы претворим в жизнь то, что является сегодня единственной реалистичной программой оздоровления и укрепления Грузии.

Авигдор Эскин, , 16:58 — REGNUM

Беседа с лидером грузинской оппозиции, главой партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

Нино Бурджанадзе (cc) gipajournos

ИА REGNUMОдиннадцать лет прошло завершения трагических событий грузино-российского военного конфликта. Этим летом отношения между Москвой и Тбилиси достигли новых опасных негативных отметок. Есть ли опасность, что политический конфликт перерастет в военный?

События тех дней были на самом деле трагическими. Вследствие военного конфликта между Грузией и Россией, развязанного Михаилом Саакашвили, погибли сотни людей, включая мирных граждан. К сожалению, попытки мирного решения наших региональных конфликтов, требовавших решения, находятся в тупиковой ситуации. И не менее печально то, что за одиннадцать лет не было сделано ничего для наведения мостов между грузинами и абхазцами и между грузинами и осетинами. Однако можно с уверенностью сказать, что нет угрозы военных действий. Политическая напряженность существует, но обе стороны сделают все, чтобы события тех дней не повторились.

ИА REGNUMЗа последние годы заметно наладились торговые отношения между двумя странами. Грузия стала излюбленным местом для многих российских туристов. Какие перспективы вы видите сейчас?

За последние годы начали налаживаться торгово-экономические отношения между нашими странами. Они особенно важны для Грузии. Я утверждаю, что российский фактор является чрезвычайно важным для нашей экономики. Мы видим это по сегодняшней ситуации. Решение об отмене авиа-сообщения между Россией и Грузией наносит урон грузинской экономике в размерах семисот миллионов лари, что является очень значительной суммой для нас.

Если мы говорим о российских туристах, то они играли очень важную и позитивную роль последние годы. Молодое поколение грузин смогло убедиться воочию, что гости из России относятся к Грузии доброжелательно. И отношение к ним было у нас всегда прекрасным.

Особо хочется подчеркнуть, что даже в ходе последних демонстраций отношение к российским туристам оставалось стабильно доброжелательным. Не было зафиксировано ни одного инцидента. Грузинский народ показал еще раз на деле, что он гостеприимен. Мы убедились в том, что у наших людей нет никаких фобий по отношению к россиянам.

Что же касается отношений между нашими странами, то очень важен политический диалог на государственном уровне. Это чрезвычайно важно и для развития экономических отношений. И тогда никакие разногласия не смогут повлиять на ход дел в сфере экономики, торговли и туризма.

Перспективы сейчас полностью зависят от политического процесса. Последние события в Тбилиси откинули российско-грузинские отношения на несколько лет назад. Сейчас нужно приложить немало усилий, чтобы вернуться к тому взаимодействию, которое наблюдалось еще в июне. Но это требует политической инициативы, которая сейчас должна исходить от Грузии. Я уверена, что в Москве отнесутся с пониманием к любому нашему позитивному начинанию.

Михаил Саакашвили и Бидзина Иванишвили. 2012

ИА REGNUMМы видели, как на улицы вышли сторонники Саакашвили и оказали немалое воздействие на власть. Есть ли шансы, что Саакашвили вернется к власти в Грузии?

«Национальное движение» инициировало уличные акции, которые включали в себя антироссийскую истерию. Для них это карта, которую они собираются разыгрывать на выборах. Ничего другого они сейчас предложить не могут. Люди помнят, что творил Саакашвили со своей командой в годы правления. Но сейчас люди все больше разочарованы в способах управления страной Бидзиной Иванишвили. По сути, это он дал ему второе дыхание своим бездействием и также своими неумелыми действиями.

Что касается самого Саакашвили, то многие воспринимают его как совершенно «токсичного» политика. Но если к власти придет не он сам, а некий «коллективный Саакашвили», то будет не лучше. Правящий клан Бидзины Иванишвили имел все возможности покончить с пагубным влиянием Саакашвили и выдвинуть здоровую альтернативу. Вместо этого они создали для него благодатную почву.

ИА REGNUMПри таком политическом кризисе требуется встреча первых лиц, не так ли? Так это было у нас на глазах, когда призиденты США и Северной Кореи привели к разрядке напряженности самим фактом встреч. Возможна ли встреча на высшем уровне грузинских и российских руководителей?

Приходится констатировать, что Грузия — это единственное государство в мире, отказывающееся вести диалог с государством, с которым у нее существуют острые проблемы. Это глупость и неадекватность грузинских политиков и той власти, которая пришла на смену Саакашвили. После 2013 года были все предпосылки для встречи на высшем уровне. Президент Путин заявил о том, что он готов встретиться с президентом Грузии. В ответ президент Маргвелашкили сказал, что он должен сперва посоветоваться со своими западными партнерами, а потом решит. О какой суверенности мы говорим, если наши лидеры попросту демонстрируют отсутствие собственной политической воли? И не просто ведь ведут себя так, но и расписываются в таком подходе, заявляя о нем громогласно.

Нынешний президент Зурабишвили тоже поспешила после избрания сказать, что ей не о чем говорить с президентом Путиным и что она подождет сперва объяснений с российской стороны.

Нынешние грузинские власти панически боятся обвинений обвинения в «пророссийскости». Боятся, что в американском посольстве воспримут любой пророссийский шаг как обиду.

В Грузии не обратили внимание на позитивную реакцию Вашингтона на шаг украинского президента Зеленского по отношению к Москве, когда тот позвонил президенту Путину. Это был смелый шаг. И американцы приветствовали его, как известно. Но у нас этого не заметили.

Вам хорошо известна моя позиция: мы должны вести прямые переговоры и наладить отношения с Россией, учитывая наши законные права и интересы. В ответ я слышу обвинения в том, что я чуть ли не агент Кремля. Никаких аргументов, одни пустые междометия. Но ведь очень многие наши государственные и национальные проблемы связаны с Россией. И как можно не вести прямых переговоров с теми, от кого зависит наше благополучие?

Осенью следующего года у нас состоятся выборы в парламент. Наше движение «Единая Грузия — демократическое движение» имеет очень хорошие шансы стать определяющей силой во внешней политике. Мы сегодня единственная силы в Грузии, которая хочет и способна изменить ситуацию к лучшему.

ИА REGNUMВаше движение «Единая Грузия — демократическое движение» успешно провело съезд. Вы являетесь несомненным медийным лидером Грузии. Как вы собираетесь вести предвыборную кампанию и что будете считать успехом?

Да, мы провели съезд, на котором определили название партии, ее эмблему и программу. Мы имеем все шансы на победу, учитывая закат эры правления Иванишвили и недоверие Саакашвили. Мы предлагаем реальную программу.

Мы никогда не изменяли своим принципам.

Около тысячи человек приехало на съезд со всей страны. Это были наши лидеры и активисты, которые в силе принести победу. Отзывы о съезде позволяют надеяться на то, что наши сторонники будут работать активно, не покладая рук. Мы должны показать избирателю, что есть путь к решению проблем страны. Есть путь к укреплению экономики. Есть путь к добрососедским отношениям с Россией при решении всех наболевших проблем. Есть путь к демократическому существованию и к законности, когда суды и органы власти не будут подчиняться одному олигарху. Вместо бесхребетности нынешней власти — наш путь к возрождению экономики и государственного суверенитета.

Напомню, что в последние годы правления Саакашвили наша партия находилась в состоянии перманентной угрозы физической расправы. Немало наших активистов подверглись арестам и избиениям. После прихода Иванишвили противостояние перешло в поле использования против нас административного ресурса.

Но мы показали свою способность выживания. Мы продемонстрировали последовательность и убежденность в своей правоте.

Успехом на выборах в нашем случае будет обретение таких позиций в парламенте и в правительстве, которые нужны нам для осуществления реальных перемен в стране.

Мы обойдем все районы и населенные пункты. В отличие от наших оппонентов, которые не вступают в прямой диалог с избирателем, мы излагаем людям наши идеи, глядя им прямо в глаза. Все остальные методы ведения политики государства опробованы. И это был провал. На этот раз избиратель даст нам шанс. И мы не разочаруем наших граждан.

ИА REGNUMЧто мешает сегодня прямому диалогу российских и грузинских политиков и общественных фигур на нейтральной территории?

Когда мы говорим о встречах на высшем уровне, то присутствует страх, как я уже говорила. Большой прямой диалог должен произойти не на нейтральной территории, как то Швейцария или Австрия. Нашим лидерам следует приехать в Москву и начать конструктивный диалог.

Нынешняя грузинская власть не способна на это. А мы будем действовать именно таким образом.

Формат Карасин-Абашидзе не оказался эффективным и вовсе не по вине этих людей. Для решения серьезных проблем нужны встречи на высшем уровне и последующее создание совместных комиссий для решения проблем.

ИА REGNUMКак вы видите сценарий сближения России и Грузии сегодня? Какие шаги следует сделать сторонам?

Создалась очень сложная ситуация. Надо понимать, что нынешний статус-кво не устраивает Грузию, в первую очередь. Поэтому не стоит ждать шагов со стороны России, а следует самим делать шаги навстречу. Последний кризис, начавшийся с «кресла Гаврилова», был инициирован грузинской стороной. Тут была всецело наша вина. Поэтому нам надлежит сделать шаги навстречу.

Это ведь абсурдная ситуация, когда вместо извинений за инцидент в парламенте в рамках работы международной организации наш президент Зурабишвили не нашла ничего лучшего, как назвать Россию врагом и оккупантом, а демонстрантов — пятой колонной России.

Изначально люди шли на акции протеста, чтобы выразить свое разочарование нынешней властью. Но националы использовали это для антироссийской истерии. И так мы пришли к нынешнему положению дел.

Я не буду даже обсуждать выходку на телеканале «Рустави-2». Они опозорили наш народ. Хорошо, что хоть на этот раз наша власть осудила хулиганов.

Пришло время адекватно оценить то, что произошло в Грузии в июне. И нет ничего позорного в выражении сожаления о том, что случилось и также — в принятом в таких случаях извинении.

Мы видим, что прекращение прямых рейсов привело сразу к историческому падению нашей национальной валюты по отношению к доллару (до трех единиц за доллар). Если бы ввели полные санкции, то наша экономика была бы под угрозой полного обвала.

Такой ход событий мог бы устраивать националов во главе с Саакашвили, но никак не наш народ.

К сожалению, приходится сомневаться в способности нынешней власти предпринять должные шаги. Придется дождаться выборов в следующем году, и тогда мы претворим в жизнь то, что является сегодня единственной реалистичной программой оздоровления и укрепления Грузии.