Киев, , 16:55 — REGNUM

Украинские эксперты сегодня, 13 августа, обсуждают реальность того, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) получит контроль над рядом парламентских комитетов в Раде нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM

В частности, журналист и политолог Сергей Гармаш считает, что отдать ОПЗЖ комитет по свободе слова и информационной политике — «это все равно, если бы комитет по борьбе с организованной преступностью возглавил Дон Корлеоне». По его словам, президента Украины Владимира Зеленского сразу обвинят в предательстве, если он отдаст под контроль этой политической силы комитет по свободе слова.

«Надеюсь, у команды Зеленского хватит мудрости отличить оппозицию от оккупации. «Батькивщина», «Голос», «ЕС» — это оппозиция, им и нужно отдавать парламентские комитеты, традиционно контролируемые оппозицией. ОПЗЖ — это не оппозиция, это инструмент страны-оккупанта, представительство пятой колонны в парламенте. И если мы не будем называть вещи своими именами, то получим такую же «свободу слова», как в России. Отдавать информационную политику в руки врага во время информационной войны — это будет даже не глупостью, это будет предательством», — отметил Гармаш.

В свою очередь, политтехнолог Тарас Загородний согласен с требованиями депутатов от партии ОПЗЖ передать им бюджетный комитет и комитет по свободе слова и информационной политике.

«В данном случае речь идет о бюджетном комитете — это самое интересное. У нас один раз оппозиция контролировала бюджетный комитет после 2002 года. Тогда его возглавлял бывший депутат, бывший президент Петр Порошенко. Он был от «Нашей Украины». Это было правильно… Когда есть сбалансированный контроль, это лучше. 2002−2003 годы были лучшими в экономическом росте… Мы должны стремиться к балансу власти. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно… Скорее этот комитет (комитет по свободе слова и информационной политике — ред.) будет раздерибанен, что его отдадут (ОПЗЖ — ред.)», — сказал Загородний 13 августа в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее внефракционный депутат Верховной рады, член партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич призвал парламентскую коалицию отдать оппозиции комитет свободы слова, регламентный комитет, комитет по контролю за работой правоохранительных органов, Счетную палату и Антимонопольный комитет.

По словам Шуфрича, речь идет о тех комитетах, которые «в нормальных странах» традиционно возглавляет оппозиция.

Кроме того, член партии ОПЗЖ Сергей Левочкин также призвал парламентское большинство включить представителей оппозиции в состав Счетной палаты, Центральной избирательной комиссии, Антимонопольного комитета и других регуляторов.