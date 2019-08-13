Москва, , 16:49 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России 13 августа отказала в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Московской городской думы Геннадия Гудкова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жалоба касалась решений Мосгоризбиркома и окружной избирательной комиссии по отказу в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму. ЦИК постановил «оставить без удовлетворения» жалобу Гудкова.

Ранее в результате дополнительной проверки Геннадию Гудкову были зачтены 53 подписи, теперь для регистрации ему не хватает 1379 подписей.

Как сообщало ИА REGNUM, любой кандидат в депутаты, получивший отказ в регистрации, правомочен обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии, заявил 13 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте ранее в этом сюжете: Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму могут обратиться в суд — Песков