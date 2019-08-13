Москва, , 16:35 — REGNUM

Никакие посредники, будь то Франция или Германия, не помогут России и Украине восстановить отношения и вернуть мир на Юго-Восток Украины, считает политолог Алек Д. Эпштейн (Израиль). Об этом он заявил 13 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Если бы была моя воля, я бы нормандский формат не расширял, а вывел бы из него Францию и Германию, — сказал Эпштейн. — Потому что не их это проблемы и не их дети там гибнут. Поэтому нам надо думать не о трёх Европах — нам нужна единая Европа и единая европейская безопасность, которая без России невозможна никак. Американцы участвовали в арабо-израильских переговорах неоднократно, и ни разу ни один мирный договор ни с кем у нас не получился. Но когда президент Египта решил, что ему нужен мир, он прилетел в Иерусалим, выступил в израильском парламенте и получился мирный договор. Поэтому я думаю, что когда президент Зеленский выступит в Государственной думе РФ, когда Путина пригласят выступить в Верховную раду, тогда и только тогда будет мир».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России организовать встречу в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции.