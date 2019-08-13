Курган, 13 августа 2019, 16:27 — REGNUM
Глава Курганской области Вадим Шумков призвал земляков восстанавливать храмы, так как «нищета материальная очень часто начинается с нищеты духа». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Кроме того, он подчеркнул, что в восстановлении храмов бюджет Курганской области не участвует. «Ни одним рублём», — акцентирует врио губернатора.
Напомним, в Курганской области восстанавливается храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню долго искали на пепелище. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери сильно повреждён.
Для восстановления храма организован фонд «Чимеевская святыня». Информацию о фонде можно найти на правительственном сайте Зауралья.
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