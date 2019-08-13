Гонконг, Китай, , 16:14 — REGNUM

Напряжение в Гонконге продолжает расти после того, как местные власти были вынуждены отменить вчера все рейсы из международного аэропорта, занятого тысячами манифестантов. Тем временем Пекин сообщил о замеченных в ходе «крайнего проявления насилия» на протестах «признаках терроризма», пишет испанское издание El Mundo.

Вчера, 12 августа, власти Гонконга отменили все воздушные рейсы после 16:00 по местному времени из-за 5 тысяч манифестантов, оккупировавших терминал аэропорта. По меньшей мере 130 отправлений и 6 прибытий не состоялись к тому моменту, когда и манифестанты, и пассажиры уже начали расходиться. Это произошло в районе 20:00. В конце концов протестующие оставили аэропорт, когда разошлись слухи, что полиция может реализовать против них крупномасштабную операцию после прибытия последнего самолета в 23:33. Сегодня работа воздушного транспорта возобновилась с 6:00, но пассажирам посоветовали не обращаться в аэропорт, не получив подтверждения своего рейса.

Пекин, со своей стороны, охарактеризовал митинги в Гонконге более жестко, чем обычно. Представитель китайского правительства по делам Гонконга и Макао Янг Гуанг заявил вчера на пресс-конференции, что при атаке на полицейских в воскресенье демонстранты использовали «коктейли Молотова», в результате чего несколько сотрудников получили травмы. «Радикальные манифестанты применили опасное оружие против полицейских сил, что является серьезным уголовным преступлением и признаком терроризма», — сказал Гуанг.