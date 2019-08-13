Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM

Одна из ключевых участниц протеста против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге Анна Балтина не смогла отбиться от штрафа. Свердловский областной суд отклонил апелляцию общественницы, передаёт «Новый День».

Суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который признал Балтину организатором несанкционированного массового мероприятия 13 мая 2019 года, когда толпа впервые прорвала забор в сквере у Драмтеатра. Активистке также оставили штраф в 20 тысяч рублей за административное правонарушение по ч. 2. ст. 20 КоАП РФ.

Балтина своей вины не признала.

Напомним, 5 августа 2019 года экс-генконсул США в Екатеринбурге Пол Картер рассказал о роли американцев в протестах против храма Святой Екатерины. По словам генконсула, госдепартамент США никак не причастен к несанкционированным акциям.

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