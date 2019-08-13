Анкара, 13 августа 2019, 15:53 — REGNUM
Посол Турции в Индонезии Махмуд Эрол Килич призвал мусульманские страны добиваться аналогичных прав, которыми располагают постоянные члены СБ ООН, об этом 13 августа сообщает Anadolu Ajansi.
Дипломат, в комментарии турецкому агентству подчеркнул, что многие страны, в частности Индонезия, располагают большим количеством населения, а значит должны требовать больше прав.
Килич напомним недавнее выступления президента Турции Реджепа Эрдогана в Нью-Йорке, в котором он отметил, что пять стран, являющихся постоянными членами СБ ООН — это еще не весь мир.
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