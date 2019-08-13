София, , 15:48 — REGNUM

Министерство обороны Болгарии перечислило $1,25 млрд США по контрактам на поставку истребителей F-16, что составляет более 66% всего оборонного бюджета страны на 2019 год. Об этом пишет 13 августа болгарская газета «Дневник».

Как отмечает издание, в результате этой сделки Болгария по итогам года может стать лидером среди стран НАТО по расходам на оборону и даже опередить по этому показателю Соединённые Штаты.

В соответствии с рекомендациями для стран НАТО, каждое из государств — членов альянса должно ежегодно выделять на оборону не менее 2% ВВП, причём 20% из этих средств должно направляться на закупку нового вооружения и военной техники. Отмечается, что оба этих критерия Болгария уже превысила, а с учётом планов по перевооружению флота и сухопутных войск аналогичные показатели страна может продемонстрировать и в 2020 году.

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Ранее правительство Болгарии для выполнения контракта с США на закупку истребителей F-16, стоимость которого оказалась выше запланированной, пришлось актуализировать государственный бюджет на 2019 год. Расходы министерства обороны страны были увеличены в 2,5 раза — с €720 млн до €1,79 млрд. Таким образом, в текущем году Болгария направит на военные нужды 2,61% ВВП.

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Напомним, в июле парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с США о закупке американских истребителей F-16 Block 70 на замену самолётам МиГ-29 советского/российского производства, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики.

Контракт предусматривает поставку Болгарии до 2023 года шести одноместных и двух двухместных истребителей с комплектами вооружения к ним, включая ракеты воздух-воздух, поставку сопутствующей системы наблюдения и управления, а также обучение лётчиков и наземного персонала.

В дополнение к этому сделка предполагает открытие на территории Болгарии завода по ремонту узлов самолётов F-16, а также содействие Болгарии со стороны США в разработке беспилотных летательных аппаратов.

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