Вильнюс, , 15:45 — REGNUM

Депутаты Сейма Литвы от фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас сегодня, 13 августа, официально обратились к главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу с требованием отреагировать на публикацию европейского издания Politico, которое входит в одноимённый медиа-холдинг США. Литовских политиков возмутила статья в европейской версии издания о литовском пособнике нацистов Йонасе Норейке, который в публикации представлен именно тем, кем он был — убийцей и соучастником в Холокосте, а не «национальным героем», как его пытаются представить в Литве.

«Статья, в которой представлены мнения трёх человек (в том числе и внучки Норейки, американки Сильвии Фоти, которая приехала в своё время в Литву узнать правду о деде, а вернулась в США, по её признанию в ужасе от тех преступлений, которые он совершил — прим. ИА REGNUM ангажированная, односторонняя, наполненная ложью, с отсутствием исторических фактов», — возмущаются литовские политики.

«Вся статья не только дискредитирует Йонаса Норейку — Генерала Ветра, но и ставит под сомнение легитимность литовской демократии. Такие наговоры и ложь только усиливают интерпретацию, что государственность Литвы в принципе плод фашизма. Кроме того полностью обесценена коммунистическая оккупация и её последствия. Не ставятся в расчёт исторические обстоятельства двойной оккупации», — пишут консерваторы и просят главу МИД «не молчать и высказать мнение о статье».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 6 августа на два дня закрывалась синагога и офис Общины евреев Литвы. Причиной стали угрозы литовским евреям со стороны националистов. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем».

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