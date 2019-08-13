Москва, , 15:31 — REGNUM

Российский президент Владимир Путин не приглашен на саммит Группы семи в Биаррице из-за формата мероприятия. Об этом сообщил 13 августа журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он пояснил, что саммит G7 проходит не в том формате, который предполагает участие России. Встреча лидеров Франции, Германии, Канады, Великобритании, Японии, Италии и ЕС пройдет в французском городе Биарриц с 24 по 26 августа.

Власти Франции объявили ранее, что переговоры будут посвящены борьбе с неравенством.

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