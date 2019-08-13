Курган, , 15:37 — REGNUM

Самым состоятельным кандидатом в губернаторы Курганской области является представитель «Справедливой России» Татьяна Майборода. Региональный избирком опубликовал сведения о доходах претендентов на пост главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Доходы директора института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяны Майбороды составили в 2018 году 13,5 млн рублей. Ей принадлежит квартира, нежилое помещение и автомобиль Toyota Camry.

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков заработал в 2018 году 12,2 млн рублей, в его владениях находится земельный участок с жилым домом. Он идёт на выборы как самовыдвиженец.

Доходы депутата Курганской областной думы Юрия Ярушина, выдвинутого от ЛДПР, в 2018 году составили 810 тыс. рублей. Он владеет лишь автомобилем Nissan Terrano.

Представитель КПРФ Яков Сидоров задекларировал в 2018 году 190 тыс. рублей. Он владеет двумя земельными участками и двумя жилыми домами, квартирой, нежилым помещением, автомобилями ВАЗ 2121 и УАЗ «Патриот».

Напомним, выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года.

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