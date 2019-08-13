Париж, , 15:25 — REGNUM

Во Франции депутат Гийом Ларриве от партии «Республиканцы» призвал главу государства Эммануэля Макрона «взять на себя инициативу по вопросу мигрантов, чтобы добиться «организации миграционных потоков», сообщает Le Figaro.

В то время как гуманитарные судна спасли несколько сотен мигрантов в международных водах у берегов Ливии в последние дни, Гийом Ларриве заявил, что «мы замкнуты в этом вопросе».

«Это ловушка коллективной реальности, которая существует на протяжении нескольких лет к несчастью самих мигрантов. Вот почему я умоляю президента Эммануэля Макрона выступить с инициативой проведения европейско-средиземноморского саммита, чтобы положить конец этой ситуации», — заявил французский депутат.

По его словам, необходимо «организовать миграционные потоки», в частности, с созданием «международных городов временного приема беженцев на южном берегу Средиземного моря».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гуманитарное судно Ocean Viking спасло 105 мигрантов в международных водах у берегов Ливии. Таким образом, всего 356 беженцев ожидают высадки в одном из европейских портов.

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