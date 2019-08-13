Франкфурт-на-Майне, Германия, , 15:19 — REGNUM

Суд во Франкфурте-на-Майне (Германия) удовлетворил иск немецкой неправительственной организации (НПО) Mission Lifeline против министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Суд издал запрет для Сальвини публиковать фотографии капитана судна Mission Lifeline Фридхолда Улонски, передает немецкий канал n-tv со ссылкой на сообщение НПО, базирующейся в Дрездене.

28 июля Сальвини опубликовал на своих страницах в социальных сетях пост с критикой действий немецких неправительственных организаций, занимающихся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море. Публикацию он проиллюстрировал фотографией Улонски. Теперь если он вновь использует изображение капитана, ему грозит штраф в размере €250 тыс. или арест сроком до шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Италии закрыли порты страны для высадки мигрантов в июне 2018 года. С тех пор Маттео Сальвини ведет противостояние с различными НПО, осаждающими итальянские берега. На своих страницах в социальных сетях Сальвини часто публикует фотографии своих недоброжелателей или оскорбления в свой адрес, сопровождая их ироничными комментариями.

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