Киев, , 15:11 — REGNUM

Сотрудник генконсульства России во Львове объявлен украинскими властями персоной нон-грата. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Утверждается, что дипломат был «российским разведчиком» и получал информацию от местного жителя — военного пенсионера, руководившего одной из общественных организаций и якобы завербованного в 2014 году.

Пенсионер подозревается в государственной измене, российский дипломат уже покинул страну, уточнили в спецслужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Донецкой Народной Республике вынесли приговор женщине за шпионаж в пользу Украины. Она передала сотрудникам СБУ сведения о местонахождении военных объектов ДНР, за что проведет в колонии 12 лет.

Читайте также: Жительница ДНР получила 12 лет за шпионаж в пользу Украины