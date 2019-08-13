Гибралтар, Великобритания, 13 августа 2019, 15:02 — REGNUM
Власти Гибралтара могут освободить задержанный иранский танкер Grace 1 к вечеру 13 августа, сообщает агентство FARS со ссылкой на источники.
Отмечается, что об освобождении танкера заявили официальные представители Гибралтара.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля в Гибралтаре британские морские пехотинцы высадились на борт супертанкера Grace 1, перевозившего иранскую сырую нефть в Сирию.
По словам главного министра Гибралтара Фабиана Пикардо, это было предпринято по просьбе Соединенных Штатов и на основе «информации, позволяющей предполагать, что танкер Grace 1 якобы нарушает санкции ЕС против Сирии.
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