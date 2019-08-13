Москва, , 14:56 — REGNUM

Вице-премьер правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев — провел заседание совета во Владивостоке, где заявил о готовности системы преференций для проектов в Арктике.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

«ТОРы (территории опережающего развития) себя оправдали, Свободный порт Владивосток себя оправдал. Сейчас подготовили систему преференций на Арктику, я считаю, что она совершенней. Мы ее еще не приняли, будем докладывать президенту. Но мы учли недостатки, которые видим в сложившейся системе», — цитирует РИА «Новости» слова Юрия Трутнева.

Он также привел ряд цифр, характеризующих динамику развития Дальнего Востока. По его словам, за последнее время сюда привлечено 540 миллиардов рублей частных инвестиций, на строительство социальной инфраструктуры выделено около 100 миллиардов федеральных средств, в настоящее время идет работа над 1783 инвестиционными проектами. «Это середина пути. В ближайшие пять лет должны эту цифру удвоить», — отметил вице-премьер.

Напомним, что на состоявшемся 25 июля заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики Юрий Трутнев говорил о готовности российского правительства представить систему арктических преференций на рассмотрение президенту Владимиру Путину.

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Добавим, что сейчас на рассмотрении в российском правительстве находится проект ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», который разрабатывается Минвостокразвития с апреля 2019 года. За это время он несколько раз рассматривался правительством и возвращался на доработку. Главные возражения предлагаемым в нем преференциям звучали со стороны Минфина. В Минвостокразвития подтвердили для ИА REGNUM информацию о том, что в настоящее время законопроект находится в правительстве и в ведомстве ждут необходимых согласований от профильных министерств.