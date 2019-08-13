Лондон, , 14:52 — REGNUM

На Downing Street уже назвали дату, на которую намечен совместный вотум недоверия «мятежных» депутатов от партии консерваторов и оппозиции, сообщает испанское издание El Mundo. Вотум однозначно станет последней реальной возможностью предотвратить выход Великобритании из ЕС без соглашения. 9 сентября (когда пройдет неделя с момента возвращения британского парламента к работе после летнего перерыва) — вот день, выбранный оппозиционерами для попытки разгромить недавно сформированное правительство Бориса Джонсона.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже летние каникулы не смогли предоставить новому премьер-министру передышку: он уже может наблюдать, как его политические противники, как внутренние, так и внешние, запускают механизм, позволяющий понять, достаточно ли у них голосов для снятия Джонсона с должности. Тем не менее вотум недоверия является не только возможностью избежать Брексита без договоренностей — если он потерпит крах, это может вынудить Европейский союз пересмотреть «ирландскую гарантию» и предложить соглашение, более выгодное Соединенному Королевству. Это хорошо понимают в британском правительстве и не только там: хотя Джонсон встретится с несколькими европейскими лидерами на саммите G-7 в конце августа, всё указывает на то, что Брюссель намерен ждать развития событий после 9 сентября.

Теперь, когда дата неофициально закреплена, остается узнать, чего хотят различные антиправительственные силы — ведь если консенсуса в их рядах не будет, всё закончится в пользу премьер-министра и его команды. Если представить, что вотум недоверия получит необходимую поддержку, у парламента будет 14 дней на формирование нового правительства до проведения генеральных выборов. Эта ситуация может оказаться выигрышной для Джонсона: он уже заверил устами своего главного советника Доминика Каммингса, что будет всеми силами пытаться отсрочить выборы до ноября, что приведет к выходу из ЕС без соглашения 31 октября и сделает все усилия оппозиции бесполезными.