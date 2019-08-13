Вильнюс, , 14:42 — REGNUM

В Литве набирает обороты скандал вокруг участия депутата Сейма Литвы от фракции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей Ирины Розовой в июньской Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Грузии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Группа депутатов-консерваторов подозревает, что Розова может являться угрозой национальной безопасности Литвы и попросили Департамент госбезопасности и лично главу этого ведомства Дарюса Яунишкиса представить в парламенте отчёт о Розовой.

Сама политик заявила, что не получала от ДГБ никаких предупреждений перед поездкой на МАП, а командировало её правление парламента Литвы. В свою очередь, депутаты обсудят эту тему на заседании комитета по нацбезопасности и обороне, хотя глава комитета Дайнюс Гайжаускас скептически смотрит на перспективу развития скандала.

«Если бы имела место какая-либо угроза безопасности государства или возможное нарушение присяги, или грубое нарушение Конституции, то соответствующие меры должен был предпринять Сейм. Но говорить, будто её действия представляют угрозу национальной безопасности — я так не думаю», — сказал Гайжаускас в эфире радиостанции Žinių radijas, его слова цитирует агентство BNS.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня на заседании МАП в Тбилиси грузинские радикалы из числа оппозиционных парламентариев сорвали мероприятие, напав на представителей России. Причём пострадали не только представители РФ. Провокаторы пытались задушить представителя Эстонии, решив, что тот является русским.

Позже у стен грузинского парламента состоялся многотысячный митинг, где звучали русофобские высказывания и оскорбления в адрес России. Полиция разогнала митинг, расстреляв протестующих резиновыми пулями и применив против них слезоточивый газ, после попытки демонстрантов прорваться в парламент.