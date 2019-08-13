Орел, , 14:38 — REGNUM

«Поступить по-мужски» и лично извиниться перед жителями Орла за ситуацию с капитальным ремонтом моста Дружбы в Орле призвал губернатора Орловской области Андрея Клычкова депутат Орловского горсовета Евгений Косогов. Обращение к главе региона опубликовано на странице сообщества «Без Ям Орловщина» 13 августа.

Депутат предложил главе региона попросить прощения у горожан «за столь бездарное отношение к работе со стороны профильных чиновников из администрации г. Орла и из правительства Орловской области, а также признать свои недоработки на посту главы региона в рамках инвестиционного проекта по ремонту моста Дружбы».

"Андрей Евгеньевич! Вы, конечно, можете и дальше продолжать не обращать внимания на мои конструктивные предложения, а также на мнение всех тех, кто искренне и всем сердцем болеет и ратует за развитие города Орла и Орловской области. Но мы настоятельно призываем вас снова не наступать на одни и те, же грабли! Если вас все устраивает, можете идти и не сворачивать с пути, но это путь в тупик», — говорится в заявлении.

Депутат также предлагает Клычкову провести «детальное и открытое расследование в рамках инвестиционного процесса по ремонту моста Дружбы и уволить с занимаемых должностей виновных чиновников администрации г. Орла и правительства Орловской области», предъявить к подрядчику реальные штрафные санкции, а также взыскать с ООО «РГС» деньги за «варварское разрушение пролетных строений моста Дружбы». По данным, приведенным депутатом, акты на оплату приобретенных подрядчиком, но не установленных балок для моста, могут привести к потери бюджетом 55 млн рублей.

В обращении к губернатору депутат напомнил, что к казанскому подрядчику ремонта моста Дружбы в Орле у специалистов и общественников была масса вопросов ещё до старта работ, однако чиновники заверяли, что ремонт идёт в соответствии с графиком и не видели никаких проблем. Результатом стало то, что в начале августа правительства региона выступило с рекомендацией к администрации города расторгнуть договор с подрядной организацией в связи со срывом сроков.

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