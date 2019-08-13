Москва, , 14:32 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России «Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее».

По его словам, ежедневно в России происходит огромное количество событий, которые являются вопросами для внимания Путина, но совсем не по каждому вопросу президенту надо высказывать свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня Песков отметил, что в Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов, но оправдывают жесткие действия силовиков для пресечения беспорядков.

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