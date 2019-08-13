Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM

В Свердловской области председателем Тугулымского районного суда назначена Наталья Крицкая. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского областного суда, судьёй Чкаловского районного суда Екатеринбурга назначена Грязных Елена, судьёй Ленинского районного суда Нижнего Тагила Глотова Анастасия, а судьёй Верхнесалдинского районного суда — Бельков Вячеслав.

Отметим, что также произошло назначение судей в кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, в том числе судей Свердловского областного суда. Так, Антон Башков был назначен судьёй 7-го кассационного суда в Челябинске.