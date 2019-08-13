Исламабад, 13 августа 2019, 14:37 — REGNUM
Премьер-министр Пакистана Имран Хан выступит перед законодательным собранием провинции Азад-Кашмир, об этом 13 августа сообщает Geo TV.
Ожидается, что глава пакистанского правительства выразит солидарность с жителями индийского штата Джамму и Кашмир, которые в настоящий момент живут в условиях комендантского часа.
Напомним, регион Азад-Кашмир де-факто является частью Пакистана, однако имеет широкие полномочия в рамках государства, граничит с индийским штатом Джамму и Кашмир.
Официальный Исламабад считает, что индийский и пакистанский Кашмир должны быть объединены под флагом Пакистана, однако Нью-Дели не согласен на такие условия.
Население индийского штата Джамму и Кашмир объективно тяготеет в сторону Пакистана ввиду того, что большая часть жителей провинции исповедует ислам. Данное противоречие служит источником конфликта между двумя странами.
Читайте ранее в этом сюжете: Пакистан отказался от церемонии на Курбан-байрам на границе с Индией