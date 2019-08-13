Псков, , 14:17 — REGNUM

Российские десантники стали победителями конкурса по полевой выучке «Десантный взвод», который закрылся сегодня, 13 августа, на полигоне «Завеличье» под Псковом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства обороны РФ, российская команда одержала победу во всех четырёх этапах конкурса и заняла первое место.

Второе место у десантников из Белоруссии, третье — у команды из Китая.

Среди команд, принимавших участие только в пеших этапах, лучшими стали десантники из Киргизии, второе место у военнослужащих из Армении, третей стала команда Камбоджи. В парашютном деле кубком отметили десантников из Марокко.

Награды призёрам вручил исполняющий обязанности командующего Воздушно-десантных войск, генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Главный кубок соревнований капитану команды России, старшему лейтенанту Павлу Осипову вручил заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал-полковник Юрий Садовенко.

Призы губернатора Псковской области получили военнослужащие из Алжира (кубок в номинации «Единая команда»), Венесуэлы («За упорство и стремление к победе»), Казахстана («За волю к победе») и Судана («За стойкость и выносливость»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный конкурс «Десантный взвод"проходил в Псковской области в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2019». Его участниками стали представители 21 страны. Команда десантников из России стала победителем конкурса второй год подряд.

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