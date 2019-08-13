Москва, , 14:12 — REGNUM

Россия значительно опережает другие страны по разработкам новых, в том числе уникальных, вооружений. Об этом заявил 13 августа журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отечественные разработки пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам, и являются достаточно уникальными, отметил он, напомнив о неоднократных заявлениях президента Владимира Путина о новейших вооружениях.

Заявление американского президента Дональда Трампа о «более продвинутых» по сравнению с российскими технологиях представителя Кремля не удивило. США как мировая держава, разумеется, занимается оборонными проектами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп прокомментировал неудачные испытания ракетного двигателя в Архангельской области, в результате которого погибли пять специалистов Росатома. Он заявил, что ЧП послужило для США уроком, и отметил, что в его стране существуют подобные, более продвинутые, технологии.

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