Москва, , 14:08 — REGNUM

Любой кандидат в депутаты, получивший отказ в регистрации, правомочен обратиться в суд и оспорить решение избирательной комиссии. Об этом 13 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Законом предусмотрена процедура, и здесь все абсолютно четко, здесь нет никакой двусмысленности», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в Кремле надеются, что на все спорные ситуации, которые возникли вокруг выборов в Московскую городскую думу, будут даны соответствующие ответы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, жалобы незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму будут перепроверены Центризбиркомом. В настоящий момент заказана повторная графологическая экспертиза. В случае несовпадения паспортных данных подписавшихся с базой УФМС будет проведена индивидуальная проверка документов через центральный аппарат МВД РФ.

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