Вильнюс, , 13:58 — REGNUM

Литву сегодня, 13 августа, посетила делегация из США под руководством демократа-конгрессмена Майка Куигли, который в Палате представителей США отвечает распределение бюджетов разведывательному комитету и группам по вопросам энергетики и экологии. На встрече с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом Куигли выслушал позицию Литвы в вопросе проекта Белорусской АЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Конгрессмена США проинформировали о позиции Литвы в вопросах нарушений безопасности на строящейся Белорусской АЭС и угроз, которые создаёт этот проект», — говорится в заявлении МИД Литвы по итогам встречи.

После посещения Литвы Куигли отправляется в Минск.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заранее, до запуска в соседней Белоруссии БелАЭС, продолжает жаловаться в различные международные организации на якобы небезопасность станции и грозящую Литве «ядерную катастрофу».

Тем временем, литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики зафиксировала десять нарушений при демонтаже остановленной в 2009 году Игналинской АЭС. Рабочие могли получить облучение свыше установленной нормы. Могли быть нарушены барьеры, сдерживающие радионуклиды и ионизацию. Также допускается выброс радионуклидов в окружающую среду выше установленной нормы.