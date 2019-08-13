Москва, , 13:54 — REGNUM

Сегодня, 13 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Калининград. Поездка носит рабочий характер, сообщили в Минобороны РФ.

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В ходе поездки Шойгу посетит конкурс Армейских международных игр «Морской десант».

Также глава военного ведомства примет участие в церемонии закладки камня в здание филиала Нахимовского военно-морского училища.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа министр обороны Сергей Шойгу посетил город Нижний Тагил в Свердловской области.

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