Москва, , 13:54 — REGNUM

Встреча президентов России, Ирана и Азербайджана состоится в подходящее время, после синхронизации графиков глав государств. Об этом сообщил 13 августа журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит с участием Владимира Путина, Хасана Рухани и Ильхама Алиева должен был пройти в Сочи 13 августа, однако его отложили, как отмечал Песков, «по техническим причинам». Перенос связан с необходимостью «более детальной координации графиков» лидеров, пояснил он.

После того, как графики будут синхронизированы, о новой дате саммита сообщат по дипломатическим каналам, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, первый трехсторонний саммит России, Ирана и Азербайджана с участием президентов прошел в 2016 году в Баку по инициативе Алиева, второй — в 2017 году в Тегеране. Тогда Владимир Путин пригласил коллег на следующие переговоры в Россию.

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